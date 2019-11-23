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ABDULLAH AVCI, KAZANAN KADROYU BOZMADI

AYKUT KOCAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

KONYASPOR'UN GOLÜ, VAR İLE İPTAL EDİLDİ

KONYASPOR, İLK BÖLÜMDE DAHA ETKİLİ

LJAJIC'İN MERKEZE GELMESİ OYUNU DEĞİŞTİRDİ

BEŞİKTAŞ, YİNE ÜSTÜN BAŞLADI

BURAK EN NET FIRSATI YAKALADI, AFFETMEDİ

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 1-0'lık sonuçla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Yılmaz attı. Beşiktaş'ın tecrübeli forveti, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.Konyaspor'un 3. dakikada Deni Milosevic ile Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Hakem Fırat Aydınus, gelen VAR uyarısı üzerine monitörden incelemeye gitti ve şut anında Ömer Ali Şahiner'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi, golü iptal etti.Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 16 puan toplayarak yükselişini sürdürdü ve 21 puana yükseldi. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü.Avcı, karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz 11'iyle başladı.Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'i sahaya sürdü.İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya ve Bajic 11'iyle başladı.Ev sahibi ekipte kart cezalı Shengelia ile maç eksiği bulunan Paolo Hurtado'nun yanı sıra Ali Çamdalı ve Ali Turan da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.Mücadeleye Konyaspor, ön alanda pres yaparak ve çok adamla baskı yaparak başladı. Beşiktaş'ın ise kısa paslarla oyun kontrolü almaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı bu bölümde Konyaspor, siyah beyazlıların ağlarını havalandırdı ancak gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.3. dakikada Deni Milosevic'in şutu sırasında Ömer Ali Şahiner'in kaleci Karius'un görüş açısında olduğu belirtilerek ofsayt kararı verildi.Düşük tempoyla geçen mücadelede Konyaspor, ön alanda baskısını sürdürdü ve kazandığı toplarla hızlı ve direkt bir oyunla Beşiktaş kalesine inmeye çalıştı. Ancak, final paslarında hata yapan Konyaspor, etkili oyununu pozisyonlarla sonuçlandıramadı.Konyaspor'un en etkili ataklarından biri 21. dakikada Farouk Miya ile geldi. Skubic'in sağ kanatta yerden ortaladığı topla ön direkte buluşan Miya'nın bekletmeden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.Beşiktaş ise özellikle orta alanda kontrolü sağlamakta büyük güçlük yaşadı. 30. dakikaya doğru maçın temposu iyice düşmeye ve sertlik düzeyi ise artmaya başladı.35. dakikadan sonra maçın etkisiz isimlerinden Adem Ljajic'in geride oynayan Atiba ve Elneny'e yaklaşması, oyun kurulumuna katkı sağlamasıyla birlikte Beşiktaş, oyunda ilk kez kontrolü almaya başladı. Konyaspor yarı alanında daha fazla pas yapmaya başlayan Beşiktaş, zaman zaman tehlikeli ataklar da yaptı ancak bu ataklardan sonuç çıkmadı.İlk yarı başladığı gibi golsüz bir şekilde sona erdi.Beşiktaş, ilk yarının son 10 dakikasında aldığı oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettirdi. Konyaspor'un daha fazla geride beklediği ilk dakikalarda Beşiktaş, 47'de Burak Yılmaz'ın kafa vuruşuyla ilk etkili atağını yaptı. Burak, 10 dakika sonra bir kez daha ceza sahası içinden şansını deneyerek gole yaklaştı.59. dakikada Abdullah Avcı, ilk değişikliğini yaptı ve Diaby yerine Kevin N'Koudou'yu oyuna aldı.Beşiktaş'ın oyun üstünlüğüyle geçen bölümün ardından, siyah beyazlılar golü de buldu.Konyaspor'un hücuma geçişi sırasında kapılan top sonrası direkt paslarla atağı tehlikeli hale getirdi. Caner Erkin'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, sağ çaprazdan yakın direğe çok etkili ve düzgün bir vuruşla 72. dakikada fileleri havalandırdı.Burak Yılmaz gol sayısını 3'e, Caner Erkin ise asist sayısını 5'e yükseltti.Golün ardından Aykut Kocaman oyuna müdahale etti ve Jevtovic'in yerine Amir Hadziahmetovic'i oyuna aldı.Son 10 dakikada Beşiktaş kalesinde tehlike yaratmaya çalışan ve riskler alan Konyaspor, eşitlik sayısını bulamadı. Beşiktaş ise zaman zaman tehlikeli ataklar buldu ve farkı artırma şansı yakaladı.Beşiktaş, yükselişini sürdürerek son 6 haftada 5. galibiyetini aldı ve zirve yarışında iddiasını korudu.3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.57. dakikada Diaby'nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen topu önünde bulan N'Koudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.Konya Büyükşehir BelediyeFırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman ÖzaySerkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne (Dk. 89 Mücahit Can Akçay), Ferhat Öztorun (Dk. 76 Daci), Jevtovic (Dk. 72 Hadziahmetovic), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, BajicKarius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 84 Oğuzhan Özyakup), Diaby (Dk. 59 N'Koudou), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 88 Umut Nayir)Dk. 72 Burak Yılmaz (Beşiktaş)Dk. 46 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Jonsson, Dk. 90+3 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 53 Elneny (Beşiktaş)