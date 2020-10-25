Kartal Kayra'dan umutlu bekleyiş!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kartal Kayra, Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.

Kartal Kayra'dan umutlu bekleyiş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2020 12:44
Beşiktaş'ta takımın özkaynak düzeninden yetişen isimler arasında yer alan 20 yaşındaki ön liberosu, transfer döneminde özellikle orta saha hattına yapılan takviyelerle yarışta geri planda kalmıştı.

Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup'lu ön libero bölgesinde kendisine yer açmaya çalışan Kartal Kayra, her an forma giyecekmiş gibi kendisini hazır tutuyor.

Bu davranışı sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu eden Kartal'ın, ilerleyen haftalarda görev alması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için