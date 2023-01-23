Kartal Kayra Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Ümraniyespor'un orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası konuştu.



Hakem kararlarına tepki gösteren orta saha oyuncusu, "Haftalardır dış etkenlere maruz kalıyoruz!" dedi.



Kartal Kayra, "Bundan sonra da biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. İzleyenlere güzel futbol sergilemeye çalışacağız ve bu ligde kalmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





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