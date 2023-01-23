Kartal Kayra Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Ümraniyespor forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kartal Kayra Yılmaz'dan hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2023 23:20
Ümraniyespor'un orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası konuştu.

Hakem kararlarına tepki gösteren orta saha oyuncusu, "Haftalardır dış etkenlere maruz kalıyoruz!" dedi.

Kartal Kayra, "Bundan sonra da biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. İzleyenlere güzel futbol sergilemeye çalışacağız ve bu ligde kalmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ