Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ta futbol takımı izin yaparken teknik heyet çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Ümraniyespor'a gönderdiği Kartal Kayra Yılmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor
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22 Şubat 2022 13:14
Kartal Kayra Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz
Yeni sezonu planlamalarına devam eden Beşiktaş'ın, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Yılmaz'ı kadroda tutacağı öğrenildi.

Bu sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynadığı 22 lig maçında 1 gol ve 4 asist üreten 2000 doğumlu futbolcunun, performansıyla Beşiktaş teknik heyeti ve idarecilerin beğenisini topladığı öğrenildi.

 

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