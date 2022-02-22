Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor

Yeni sezonu planlamalarına devam eden Beşiktaş'ın, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Yılmaz'ı kadroda tutacağı öğrenildi.
Bu sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynadığı 22 lig maçında 1 gol ve 4 asist üreten 2000 doğumlu futbolcunun, performansıyla Beşiktaş teknik heyeti ve idarecilerin beğenisini topladığı öğrenildi.
Bu sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynadığı 22 lig maçında 1 gol ve 4 asist üreten 2000 doğumlu futbolcunun, performansıyla Beşiktaş teknik heyeti ve idarecilerin beğenisini topladığı öğrenildi.