'Kartal' kalesine duvar ördü!

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş savunmasıyla da öne çıktı. Siyah-beyazlılar oynadığı son 4 maçında kalesini gole kapadı

, Fotoğraf; AA
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'Kartal' kalesine duvar ördü!
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02 Mart 2021 22:49
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte savunmasıyla da ön plana çıktı. Oynadığı son dört lig maçında gol yemedi!

10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'u 1-0'la geçen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni de deplasmanda 3-0 mağlup etti. Hafta sonunda evinde Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş galibiyete 3-0'lık skorla uzanırken Yeni Malatyaspor deplasmanında da tek farkla galibiyete uzandı.

Söz konusu bu mücadelelerin üçünde kaleyi Ersin Destanoğlu korurken Yeni Malatyaspor maçında formayı kapan Utku da rakiplerine geçit vermedi.



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