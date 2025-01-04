Kart sınırındakilerden tek fire

Beşiktaş'ta Rizespor ile oynanan maçta kart sınırındaki 5 oyuncudan yalnızca Svensson cezalı duruma düştü.

Haber; Fanatik
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Kart sınırındakilerden tek fire
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04 Ocak 2025 12:14
Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 

Beşiktaş'ta cuma  akşamki Rizespor mücadelesine; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al Musrati ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında çıkmıştı.

5 futbolcu arasından tek fire verildi. Svensson, gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

Diğer 4 oyuncu, bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyebilecek.
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