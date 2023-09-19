Karslı: 'Önce takım olacağız, sonra kazanacağız'

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, "Bu sorumluluk hepimizin ama biz inandığımız ve bildiğimiz yolda, takım olma yolunda arkadaşlarla beraber hareket edeceğiz." dedi.



Karslı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takım olarak oynadıkları futbolun çok fazla ön plana çıkmadığını, daha çok kaybettikleri topların, veremedikleri mücadelenin görüldüğünü söyledi.



Rakip takımı tebrik eden Karslı, "Ama şunu bilmeliyiz ki biz bir takım olma yolunda, beraber bu adımları atma yolunda bu oyuncu arkadaşlarla ve bu birliktelikle bir sonuç üreteceğiz. Sorunu beraber çözme noktasında, üzerimize düşecek olan her türlü görevi yerine getireceğimizi söyleyebilirim. Önce dediğim gibi takım olacağız, beraber olacağız, ardından sonuca beraber ulaşacağız." diye konuştu.



Oyunun genelinde kopuklukların, boşlukların yaşandığına dikkati çeken Karslı, "Bunda etken olarak ilk dakikalarda yediğimiz gol, motivasyonumuzu düşürmüştür, doğrudur. Bu sorumluluk hepimizin ama biz inandığımız ve bildiğimiz yolda, takım olma yolunda arkadaşlarla beraber hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.



