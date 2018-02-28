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Karşıyaka'nın filede şampiyonluk şansı bitti

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda dün deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan ve altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele eden Karşıyaka, Play-Off şansını kaybetti.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'nın filede şampiyonluk şansı bitti
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28 Şubat 2018 12:45
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda dün deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Karşıyaka, son hafta maçları öncesi Play-Off'a kalma şansını kaybetti.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele eden yeşil-kırmızılılar bu kez ilk 4 takım arasına giremedi.

Karşıyaka, son sınavında cumartesi günü evinde Salihli Belediyespor'la karşılaşacak. Play-Off'a adını yazdıran Manisa BŞB ise Yeşilyurt deplasmanına çıkacak.

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