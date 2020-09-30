Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda F Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belirlendi.



Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında oynayacak.



İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta müsabakalar 27 Ocak 2021'de tamamlanacak.



Yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:



27 Ekim Salı: Bilbao-Pınar Karşıyaka



10 Kasım Salı: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna



8 Aralık Salı: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka



23 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg



12 Ocak 2021: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka



27 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Bilbao



