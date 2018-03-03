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Karşıyaka'lı yöneticilerden para dopingi

TFF 2. Lig takımlarından küme düşme potasından kurtulamayan Karşıyaka'da futbolcuların ve personelin maaşı ödendi. Yöneticiler personele ve futbolculara 300 bin TL dağıtarak moral verdi.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'lı yöneticilerden para dopingi
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03 Mart 2018 16:14
TFF 2. Lig'de üst üste 4 yenilgiyle düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka'da yönetim takıma kritik maç öncesi para dopingiyle moral vermeye çalıştı. Kendi içinden 300 bin TL kaynak oluşturan yöneticiler, hem futbolculara para dağıttı hem de teknik heyet ve kulüp personelinin maaşlarını ödedi.

Grupta Hacettepe maçı sonrası tribünde aynı sezon içinde 5. kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, güçlü rakibini taraftarından yoksun ağırladı.

Ligde geçen hafta liderlikten inen Gümüşhanespor'u ise az sayıda taraftarı destekledi. Kale arkasındaki Gümüşhane taraftarları Türk Bayrağı açarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde tempo tuttu. Karşıyakalı futbolcular da şehitler için kollarına siyah bant taktı.

Karşıyaka'da altyapıdan profesyonel yapıldıktan sonra geçen hafta Pendikspor deplasmanında ilk kez 11'de sahaya çıkarak ligdeki kariyerinin ilk golünü atan Doğukan, as kadrodaki yerine kaptırmadı. Teknik Direktör Cihat Arslan, 19 yaşındaki futbolcuyu yine ilk 11'de sahaya sürdü. Cezası biten Battal ve Mahmut ilk 11'e dönerken, cezalı Fatih kadroda yer almadı. Tayfun ise kulübeye çekildi.

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