Karşıyakalı Erhan, Altınordu'da!

ekiplerindenkalecitransfer etti.Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 23 yaşındaki kalecinin bonservisi konusunda Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın anlaştığı ve imzaların atıldığı kaydedildi.Erhan Erentürk, salı günü Altınordu'nun Erzurum kampına katılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan Erentürk, Karşıyaka'da profesyonel kariyerine başladığı belirterek,ifadelerini kullandı.Öte yandan daha önceforma giyenyaşındaki sol bektransfer edilip pilot takım Niğde Anadolu'ya kiralandığı kaydedildi.