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Karşıyakalı Erhan, Altınordu'da!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Karşıyaka'nın genç kalecisi Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Karşıyakalı Erhan, Altınordu'da!
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09 Temmuz 2018 15:19
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Karşıyaka'dan kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 23 yaşındaki kalecinin bonservisi konusunda Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın anlaştığı ve imzaların atıldığı kaydedildi.

Erhan Erentürk, salı günü Altınordu'nun Erzurum kampına katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erhan Erentürk, Karşıyaka'da profesyonel kariyerine başladığı belirterek, "Karşıyaka Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Orada çok güzel günlerim geçti. Altınordu da hayalimdeki kulüplerden biriydi. Şimdi burada başarılı bir dönem geçirerek şampiyonluğa giden yolda katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce Belçika'da Den Bosch, Roda, RSC Verviers'te forma giyen 24 yaşındaki sol bek Kahraman Demirtaş'ın transfer edilip pilot takım Niğde Anadolu'ya kiralandığı kaydedildi.

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