Karşıyaka'da vaka sayısı arttı, bir erteleme daha geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakası, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA
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Karşıyaka'da vaka sayısı arttı, bir erteleme daha geldi
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11 Kasım 2020 19:08
ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakası, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan testlerde 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 olan oyuncu sayısı 7'ye yükselen, teknik ekip kadrosunda da 1 pozitif vaka bulunan Pınar Karşıyaka'nın bu haftaki Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasının ertelendiği kaydedildi.

Pınar Karşıyaka'nın ligde Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Fortitudo Bologna ile yapacağı maçlar da ertelenmişti.

 


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