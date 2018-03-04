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Karşıyaka'da sular durulmuyor, oyuncular yuhalandı

Karşıyaka Spor Kulübü zor günler geçiriyor. Maddi ve sportif anlamda çöküntüde olan kulüp futbol, basketbol ve voleybol branşlarında da yoluna başarısız devam ediyor. Son olarak Pınar Karşıyaka'nın Darüşşafaka ile oynadığı müsabaka sonrası Karşıyaka'lı taraftarlar oyuncuları yuhaladı.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da sular durulmuyor, oyuncular yuhalandı
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04 Mart 2018 14:05
Tarihi borç yükü altında kıvranan Karşıyaka, hem futbol hem de basketboldaki kötü sonuçlarla kahroluyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı ve takımdan ayrılan isimler yüzünden altyapı ağırlıklı kadroyla kalan Kaf-Kaf, üst üste 5. mağlubiyetini dün seyircisinden yoksun çıktığı Gümüşhanespor maçında 1-0'lık sonuçla aldı. İlk yarıda 6 puanı borçlar yüzünden silinen, 30 puanının silinmesini de taraftar, yeni yönetim ve Mesut Sancak'ın girişimleriyle son anda önleyen Karşıyaka, dar kadrosuyla sahadaki kötü gidişe çare bulamayınca son 9 maça 15 puanla düşme hattında girdi.

Karşıyaka, bu sonuçların ardından 38 yıl sonra 3. Lig kabusu görmeye başladı.

Tarihinde 1973-1980 yılları arasında 3. Lig'de yer alan Kaf-Kaf, 1979-80 sezonunda amatöre düşmesine rağmen 3. Lig kaldırılınca kendisini 2. Lig'de buldu. Basketbolda Avrupa'daki başarılı grafiğine rağmen bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yalnız 6 galibiyet alabilen Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'dan 73-91'lik skorla 22 sayı fark yedi.

Play-Off hedefinin çok gerisinde, düşme hattının yalnız 2 galibiyet üzerinde bulunan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar oyucunları yuhalayıp uğurladı.

Kaf-Kaf, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü çıkacağı PAOK deplasmanı öncesi Darüşşafaka karşısında büyük moral çöküntüsü yaşadı. Sezon başında maaş krizleriyle boğuşan, yeni transferlerinden Dustin Hogue'u lisansını bile çıkaramadan elinden kaçıran Pınar Karşıyaka'da takviye olarak alınan Allen'ın 2 maça çıktıktan sonra sakatlanıp bir daha oynayamaması, Egemen'in de sakat olması teknik heyetin elini kolunu iyice bağladı. Kulüpte 1.5 yıllık Mutlu Altuğ döneminin ardından 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede kurtuluş umuduyla işbaşı yapan yönetim, sorunlara çözüm arıyor.

VOLEYBOL TAKIMI 6'NCI BİTİRDİ
KARŞIYAKA'da 3 yarışmacı branş arasında geçen sezon Play-Off oynayan tek ekip olan voleybol takımı, bu sezon umduğunu bulumadı. Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda tamamen altyapı patentli kadroyla mücadele eden Kaf-Kaf, son maçta Salihli Belediyespor'u 3-2 yenmesine rağmen sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'a kalamadı.

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