  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Karşıyaka'da sular durulmuyor

Karşıyaka'da TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattında yer almasının üzerine kadronun yıldız ismi Can Erdem'in da serbest kalması sinirleri iyice gerdi.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da sular durulmuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 14:16
Borç batağından kurtuluş yolu olarak görülen şirketleşip futbol takımına ortak bulma görüşmelerinden halen sonuç alamayan Karşıyaka yine kaynıyor.

Kısa vadedeki yeni puan silme cezası tehlikeleri, transfer yasaklısı takımın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattında yer almasının üzerine kadronun yıldız ismi Can Erdem'in da serbest kalması sinirleri iyice gerdi.

Camiada mali konularda pasif kalan yönetimin değişmesi için perşembe günü yapılacak şirketleşme kongresinde imza toplanıp seçimli genel kurul kararı alınması fikri ağırlık kazandı. Futbolda uçurumun kenarında bulunan kulüpte başkanlığa aday olmaya kimsenin yanaşmaması Başkan Mutlu Altuğ'a cephe alan camia büyüklerini endişelendiriyor.

Yeşil-kırmızılılarda alacağı para 30 günlük yasal sürede ödenmeyince serbest kalmaya hak kazanan kadronun en skorer ismi Can ise yönetime tepki gösterdi. "Gitmem için ellerinden geleni yaptılar" diyen Can, "Beni yönetimden kimse aramadı. Başkan Mutlu Altuğ'un danışmanı Aylin Hanım arayıp 20 bin TL önerdi. 5 yıldır kulüpteyim, hasta oldum, dalağımdan rahatsızlandım yine sahaya çıktım. Alacağımın yarısını verseler beklerdim. Sezon başında Gümüşhanespor 800 bin TL önerirken takımda kaldım. Erhan ve teknik heyete paraları ödenirken benimle görüşmediler bile. Beni gözden çıkardılar. Transfer yasaklısı takımın en golcü futbolcusuydum. Bu takıma ve arkadaşlarıma yazık" diye konuştu.

ALİ SAY DA GİDİYOR
Karşıyaka'da 8 golle takımın skor yükünü çeken Can'dan sonra bu sezon 3 kez ağları sarsan Ali Say da yol ayrımına geldi. Teknik direktör Halim Okta'nın yardımcısıyla tartıştığı için ligdeki son Kırklarelispor maçının kadrosuna alınmayan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ikinci yarı hazırlıklarına da katılmıyor. Ali'nin Başkan Mutlu Altuğ'la görüşüp takımdan ayrılmak istediğini söylediği, Altuğ'un ise kadronun banko isimlerinden olan futbolcuya perşembe günü yapılacak kongreye kadar izin verdiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Abdülhamit de paraları bu hafta içinde ödenmezse serbest kalacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Hyundai Accent
Hyundai Accent - 1.5 Gl Sedan (y)
19.750 TL
Hyundai Accent
Hyundai Accent - 1.5 Gl Sedan (y)
19.750 TL
Opel Astra
SIFIR GİBİ OPEL ASTRA HB DİZEL 1.3 90 BE
42.900 TL
Opel Astra
SIFIR GİBİ OPEL ASTRA HB DİZEL 1.3 90 BE
42.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için