Karşıyaka'da son 11 maç tesellisi

ZEREN'E VEDA GÜNÜ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kemerspor 2003 deplasmanındaki galibiyetin ardından taraftarı önünde Alibeyköyspor'la 0-0 berabere kalarak Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçıran Karşıyaka, son 11 maçta yalnız 1 kez yenilmesiyle teselli buldu. Grupta evinde oynadığı üst üste 3 maçta birer puanla yetinen, iç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü yenen Kaf-Kaf, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son 11 karşılaşmayı 4 galibiyet, 6 beraberlikle geçti. Bu periyotta sadece Sultanbeyli Belediyespor'a deplasmanda mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, son 5 maçtan ise namağlup 1 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.KARŞIYAKA'da geçtiğimiz cuma günü bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybeden camianın sembol isimlerinden Opr. Dr. Bülent Zeren, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye'nin spor hekimliği konusunda en tanınmış isimlerinden olan, Karşıyaka'da kulüp doktorluğunu yıllarca karşılıksız olarak yapan Zeren için yarın saat 11.00'de Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Zeren'in cenaze namazı, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak.