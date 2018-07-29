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Karşıyaka'da küskünlere çağrı

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, camiaya seslendi ve, ''Herkes kulübe el vermeli.'' dedi.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da küskünlere çağrı
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29 Temmuz 2018 12:18
TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'da Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, yeşil-kırmızılı camiaya destek çağrısı yaptı.

Kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini anlatan Hakan Çeliker, "Taraftarlar ve geçmiş dönemlerde görev almış yöneticiler, küskünlüklerini bir kenara bırakıp kulübe el vermeli. Güçbirliği sağlamalıyız. Bizim kimseye dargınlığımız yok. Karşıyaka'nın menfaati için herkese kapımız açık. En büyük ihtiyacımız destek, başarılı olacaksak bunun altında herkesin imzası olmalı" dedi.

Kaf-Kaf'tan alacaklı kişilerle yaşanan sorunları ortadan kaldırdıklarını, tesisleri bakıma alarak futbolculara gerekli ortamı sağladıklarını belirten Asbaşkan Çeliker, "Herkesten fedakarlık bekliyoruz. Yönetim olarak ciddi projelerimiz var. Bunları birer birer hayata geçireceğiz. Zamanla projelerimizi açıklayacağız. Genç futbolcularımızın hiçbir sorunu yok. Bu yıl onlar için kendilerini gösterme zamanı. Tüm imkanlar sağlandı. Sorunsuz bir sayfa açtık. Şimdi hepimiz sportif başarıya odaklanmalıyız. Kulübün ileri gitmesi için çalışmalıyız" diye konuştu.

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