Karşıyaka'da koronavirüs kabusu; 11 pozitif

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka'da koronavirüs kabusu; 11 pozitif
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26 Aralık 2020 16:37
Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Altındağspor maçı öncesinde uygulanan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı hatırlatıldı. Görülen lüzum üzerine yapılan testlerde 5 futbolcu ve 1 çalışanın daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alındığı kaydedildi.



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