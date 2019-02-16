Karşıyaka'da İsmet Arzuman ile yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, sportif direktör İsmet Arzuman'la yollar ayrıldı.Yeşil-kırmızılı kulüpte sezon başında göreve gelen eski FIFA hakemi Arzuman, bundan sonraki kariyerini farklı alanlarda sürdürmek istediğini belirterek kulübe veda etti. Arzuman'ın vedasını bir açıklama yayınlayıp duyuran Kaf-Kaf, tecrübeli isme emekleri için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.