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Karşıyaka'da İsmet Arzuman ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da Sportif Direktörlük görevindeki İsmet Arzumanla yollar ayrıldı.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da İsmet Arzuman ile yollar ayrıldı
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16 Şubat 2019 16:49
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da, sportif direktör İsmet Arzuman'la yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpte sezon başında göreve gelen eski FIFA hakemi Arzuman, bundan sonraki kariyerini farklı alanlarda sürdürmek istediğini belirterek kulübe veda etti. Arzuman'ın vedasını bir açıklama yayınlayıp duyuran Kaf-Kaf, tecrübeli isme emekleri için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.



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