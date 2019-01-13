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Karşıyaka'da gündem stad ruhsatı

Karşıyaka, yıllardır yapılması planlanan Karşıyaka Stadı için ruhsat almaya çalışıyor.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da gündem stad ruhsatı
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13 Ocak 2019 14:39
Yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen yeni stadını bekleyen Karşıyaka, yıkılan İlçe Stadı'nın yerine yapılacak 15 bin kişilik projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla inşaat ruhsatı almaya çalışıyor.

Kulüp, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, proje için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'yle temas halinde.

Ocak 2014 ve Haziran 2017'de gerçekleştirilen ihaleleri, açılan davalar sonrası iptal edilen stadın 2015'te atılan temeli için geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alınmıştı.

Açılan davalardan ağzı yanan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Toplu Konut İdaresi kanalıyla yeni ihale düzenlenmeden önce ruhsatın çıkmasını bekleyeceği öğrenildi.

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