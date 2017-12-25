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Karşıyaka'da ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Karşıyaka'da alacağı ödenmediği için serbest kalma hakkı kazanıp antrenmanlara çıkmayan takımın en golcü ismi Can Erdem, arkadaşlarına veda etti.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da ayrılık! Sözleşmesini feshetti
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25 Aralık 2017 15:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan transfer yasaklısı Karşıyaka'da alacağı ödenmediği için serbest kalma hakkı kazanıp antrenmanlara çıkmayan takımın en golcü ismi Can Erdem, arkadaşlarına veda etti.

Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve 30 günlük yasal sürenin dolduğu 20 Aralık Çarşamba günü de kendisine ödeme yapılmayınca tek taraflı fesih hakkı kazanan Can, kesin olarak ayrılık kararı aldı.
Geçen sezon 17, bu yıl ilk yarıda 8 gol atarak takımın en skorer futbolcusu olan 30 yaşındaki Can'ı kadroda tutmak için dün basketbol takımının oynadığı Beşiktaş Sompo Japan maçının 50 bin TL hasılatını hesabına yatıran yönetimin son dakika çabası da yetmedi.

Hem serbest kalma hakkı kazanıp hem de 144 bin TL alacağının bir kısmını tahsil etmiş olan Can'ın özellikle geçen hafta kendisine parası yatırılmazken kaleci Erhan ve teknik heyete ödeme yapılmasına içerlediği öğrenildi. Can gibi TFF kanalıyla kulübe ihtar çeken Erhan'a yasal sürenin son dakikalarında parasını yatıran yönetimin yine geçen hafta teknik direktör Halim Okta ile yardımcılarına peşinat ve maaş alacakları olarak 140 bin TL ödediği belirtildi. Son iki sezonda Soner Tolungüç, Turgut Uçar ve Atilla Güneş'e peşinat ve aylarca maaş ödemeyen uçurumun kenarındaki Karşıyaka'nın takımın skor yükünü çeken Can'ın ayrılma ihtimali varken önceliği taraftarın sırt çevirdiği teknik heyete vermesi de şaşkınlık yarattı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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