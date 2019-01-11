Karşıyaka'da Assem Marei,takdir topluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı tamamlayıp son hafta rakiplerinin alacağı skorları beklemeye başlayan Pınar Karşıyaka'da sezon başında transfer edilen Mısırlı pivot Assem Marei, performansıyla fark yarattı.Babası Ahmed Marei de Mısır kadrosunda 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmış eski bir basketbolcu ve milli takım antrenörü olan Marei, Karşıyaka'da hem lig hem de Avrupa'da performansıyla zirveye çıktı.Almanya'nın Bayreuth takımından transfer edilen 26 yaşındaki pivot, FIBA Europe Cup'ta maç başına 9.4 ribaund ortalamasıyla ribaund krallığında lider durumda.Marei, Süper Lig'de toplam 155, maç başına 11 ribaundla ribaund sıralamasında ikinci sırada. Mısırlı pivot, sayı sıralamasında toplam 259 sayıyla üçüncü, maç başına 18.5 sayıyla ise dördüncü basamakta yer alıyor. Assem Marei'nin kulüple opsiyonlu 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.