Karşıyaka zincir kırmak zorunda

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off umudunu son haftaya taşıyabilmek için salı günü şampiyonluk yarışında 2'nci sıradaki Belediye Kütahyaspor'u yenmek zorunda olan Karşıyaka, rakibinin galibiyet serisine de son vermeye çalışacak.



Grupta üst üste 5 maçını kazanan Kütahya temsilcisi son 18 maçta 1 kez yenildi. Kütahyaspor, sezonun 2'nci yarısında tek mağlubiyet aldı. Şampiyonluk yarışında lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2 puan geriden takip eden Kütahya, Karşıyaka deplasmanında kazanıp rakibinin hatasını beklemeyi hedefliyor.



Ligde özellikle 2'nci yarıda istikrarı mumla arayan Kaf-Kaf ise 3 haftadır galibiyete hasret kalırken son 2 maçını art arda kaybederek yarışta geriye düştü. İlk yarıda 29 puan toplayan yeşil-kırmızılı ekip, 2'nci yarıdaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle 19 puanı hanesine yazdırabildi. İzmir temsilcisinin yüzü son 6 haftada yalnız 1 kez güldü.



Karşıyaka rakibi önünde galip gelse bile 4 puan geriden takip ettiği Nevşehir Belediyespor'un deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenmesi halinde havlu atacak.



