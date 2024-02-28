Karşıyaka yönetimi borç temizledi

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da geçen hafta başkanlık görevine İlker Ergüllü'nün geldiği yönetim, kulübün kamu borcu taksitlendirmelerini kendi içinden oluşturduğu kaynakla ödeyerek, yapılandırmanın bozulmasının önüne geçti.



Yeşil-kırmızılılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın biriken 5 maçlık kirası, futbol takımının teknik kadrosu ile çalışanlarının maaşları ile bazı cari borçları da yatırıp temizledi.



Kulübün yaklaşık 135 milyon TL tutarındaki eski SGK ve vergi borçlarını geçen yılın başında 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'kapsamında taksitlendirip 120 takside böldüren Karşıyaka, daha önce 2 kez geciken ödemeyi şubat ayının sonunda geciktirmeden yatırarak yapılandırmanın bozulmasını engelledi.



BAŞKAN ERGÜLLÜ TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞTÜ



Başkan İlker Ergüllü ve 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı öncülüğünde kendi içinden havuz oluşturan yönetim, 1.2 milyon TL civarında kamu borcu taksidinin yanı sıra kulübün elektrik borcu, bazı piyasa borçları, futbol takımı teknik kadrosu ile çalışanlarının maaşları, Alsancak Stadı'nın 5 maçlık kirası dahil 4 milyon TL'nin üzerinde ödeme yaptı. Futbol takımının hakediş alacakları ile basketbol takımının maaş farklarını önceki hafta yatıran Kaf-Kaf, şubat ayında önemli oranda borç kapattı.



TFF 3'üncü Lig 2'ci Grup'ta şampiyonluk hedefinin gerisine düşmesine rağmen Play-Off'ta avantaj elde etmek için normal sezonu en az ikinci sırada tamamlamak isteyen Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri ve teknik kadroyla da toplantı yapıp kalan maçlar öncesinde güven aşıladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU