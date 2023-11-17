Karşıyaka yeni transferini açıkladı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka Medicalpoint, dış transferde orta oyuncu Cansın Şurgun'la anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Sultanlar Ligi'nde Sarıyer forması giyen 30 yaşındaki voleybolcu, Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba ve şube yöneticisi Berrin Baysak'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.



Şube Başkanı Kubba, "Sizden başarılı bir performans bekliyoruz. Hedefimiz Sultanlar Ligi ve bu hedefimize ulaşmamızda sizin katkınız büyük olacak. Güçlü bir yönetimimiz var ve işin ciddiyetinin farkındayız" dedi.



Şurgun ise Karşıyaka ile anlaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.





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