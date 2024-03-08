Karşıyaka'ya zorlu rakip Elazığspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk ve Play-Off yarışında son virajlara giren üçüncü sıradaki Karşıyaka'nın bu haftaki rakibi Elazığspor'un bileği 15 maçtır hiç bükülmedi.



Kadrosunda eski Karşıyakalı Metin Peker'in yanı sıra Bahattin Köse, Beykan Şimşek, Hakan Canbazoğlu gibi liglerin önemli isimlerini bulunduran Elazığspor son olarak 8 Ekim'de mağlup oldu.



Ergene Velimeşespor'a 8 Ekim'de deplasmanda tek golle yenilen Elazığ, o tarihten beri çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. İç sahada oynadığı 10 maçta ise 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Elazığspor, sezon boyunca çıktığı toplam 20 maçta yalnız 2 kez sahadan puansız ayrıldı.





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