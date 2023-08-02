Karşıyaka'ya yüksek istişare kurulu geliyor

Karşıyaka, 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında camia içinden duayen isimleri bir araya getirecek. Seçimin ardından kulüpte ilk kez oluşturulması planlanan, alanında öncü ve duayen isimleri bir araya getirecek olan yüksek istişare kurulu, kulübün başarısına katkı sağlayacak çalışmalara imza atacak. Kulübün eski başkan ve yöneticilerinin yanı sıra 1912 Karşıyaka Derneği, Karşıyaka Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Bostanlı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği başta olmak üzere önde gelen sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve İzmir'in köklü ailelerinden değerli isimlerin yer alacağı KSK Yüksek İstişare Kurulu, Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün maddi-manevi yaşadığı sıkıntılı süreçlerin çözümüne yönelik değerli çalışmalarda bulunacak.

Karşıyaka yönetimleri ve divan kurulu ile eş zamanlı ve aynı amaçlar doğrultusunda çalışacak olan kurul, kulübün stat, salon ve altyapı tesislerinin yapımında da etkin lobi faaliyetleri yürütecek. Kulübün geçmiş dönem başkanlarından Cenk Karace'nin KSK Yüksek İstişare Kurulu'nun kurucu başkanı olması beklenirken, ilk toplantının en kısa sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor. Spordan yönetime, sanayiden basına kenti ayakta tutan her alandan duayenleri bir araya getirecek olan kurulda kulübün eski başkan ve yöneticilerinin yanı sıra; 1912 Karşıyaka Derneği, KASİAD, BESİAD Derneği yöneticileri ile Avni Sirek, Celal Ergin, Cem Karagözlü, Cemil Tugay, Cenk Karace, Cevat Durak, Cihan Türsen, Deniz Barçın, Deniz Sipahi, Ender Yorgancılar, Hasan Denizkurdu, Hüseyin Çalışkan, İbrahim Koç, Kerem Ali Sürekli, Mehmet Ali Kasalı, Muhittin Bilget, Nazım Torbaoğlu, Nedim Kalpaklıoğlu, Özer Kırca, Sabahattin Sakıpağa, Sadrettin İşçimenler, Sait Gürsoy, Tayfun Yelkenbiçer ve Uğur Barkan gibi öncü isimlerin yer alması bekleniyor.