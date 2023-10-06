Karşıyaka'ya tüzük sürprizi

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde pazartesi saat 17.30'da başlayacak kongre öncesi yapılacak tüzük değişikliği maddeleri kulüpte yeni bir tartışma başlattı.



Tüzük kongresinde mevcutta 2 yıl olan kulüp başkanlığına seçilebilmek için üyelik şartının 3 aya indirilmesi oylanacak. Mevcutta 3 yıl olan yeni üyelerin oy kullanabilmesi için gereken süre de yeni tüzük maddesi onaylanırsa 3 aya inecek.



Hazırlanan yeni taslak tüzüğün, "Genel Kurulun Toplantı Usulü" maddesine göre toplantıya kulüp üyeliğine kabulünden itibaren 3 ay geçmiş olan üyeler katılıp, oy kullanabilecek. Kulüp başkanı da kulüp üyeliğine giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ayını doldurmuş üyeler arasından seçilecek. Başkan seçilebilmek ve oy kullanabilmek için gereken süre 3 aya indirilirken, kulüpte denetim, disiplin ve sicil kuruluna seçilmek için gereken 3 ile 5 yıl arasında değişen üyelik süresi şartı ise tüzük kabul edilirse değişmeyecek.



BORÇLANMA MADDESİ DEĞİŞİYOR



Karşıyaka'da mevcut tüzükte yönetimler 1 takvim yılı içerisinde genel kulüp borcunun yüzde 3'ünü aşan miktarda borçlanmadan sorumlu tutulurken, bu madde de değişecek. Yeni tüzükte bu madde yerine, "Borçlanma miktarı bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'u kadardır. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz" maddesi getirilecek.



DİVAN KURULU 3 AYA KARŞI



Karşıyaka'da divan kurulu yönetimi, başkan seçilebilmek ve kongrede oy kullanabilmek için üyeliğe giriş tarihinden itibaren geçmesi gereken süreyi 3 aya indiren tüzük değişikliği maddesiyle ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor. Kulübün en üst mercii olan divan yönetim kurulu, pazartesi günü tüzük kongresinde bu taslak maddenin değiştirilmesiyle ilgili kongre divanına önerge verecek. Karşıyaka'nın tüzük kongresi, Basketbol Süper Ligi'nde aynı gün saat 20.30'da Fenerbahçe'yle iç sahada oynanacak maçla çakışacak. Kongrede tüm maddeler tek tek oylamaya sunulacak.



YÖNETİMİN HABERİ YOK



Karşıyaka'da mevcut yönetimin büyük çoğunluğunun hazırlanan yeni tüzükten taslak yönetimle paylaşıldıktan sonra haberi olduğu iddia edildi. Kulüpte daha önce 18 Temmuz'daki olağan mali kongrede oylanarak başkan seçilebilmek için üyelik şartını 2 yıldan 1 yıla indiren tüzük değişikliği maddesi, yanlış hazırlandığı gerekçesiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce kabul edilmemişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüplerine tüzüklerini 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için 26 Ekim 2023'e kadar süre vermişti.



