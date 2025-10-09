09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Karşıyaka'ya İzmir'de 1380 kontenjan!

Karşıyaka'ya Atatürk Stadı'nda yalnızca 1380 kişilik kontenjan ayrıldı, biletler 250 TL'den satışa çıktı.

09 Ekim 2025 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya İzmir'de 1380 kontenjan!
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta İzmir'de deplasman takımı olarak İzmir Çoruhlu FK'ya konuk olacak zirve yarışındaki Karşıyaka'ya Atatürk Stadı'nda bin 380 kişilik kontenjan ayrıldı.

Kentin 3'üncü Lig'de aynı grupta yer alan 4 temsilcisinin kullandığı Alsancak Stadı ve Bornova Stadı'nın zeminleri ekim ayında aynı anda bakıma girdiği için mecburi olarak emektar İzmir Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kalan Karşıyaka ve Çoruhlu FK'nın derbi mücadelesinde yalnız kapalı tribünün açılacağı açıklandı.

2015 yılında yaptırılan testlerde bazı bölümleri için olumsuz rapor verilmesi nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından bir süre akreditasyonu yenilenmeyen, kentte 2017'de meydana gelen 6.3 ve 2020'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından tekrar testten geçirilen 55 yıllık statta diğer tribünler açılmayacak.

Toplam 51 bin 337 koltuk kapasiteli statta bu nedenle yalnız kapalı tribün kontenjanının baz alınarak, bu tribünün sağında yer alacak Karşıyaka taraftarlarına üst sınırdan bin380 kişilik bilet ayrılacak.

Ev sahibi İzmir Çoruhlu FK, Karşıyaka taraftarları için bilet fiyatlarını da 250 TL olarak açıkladı. Karara sosyal medyada tepki gösteren yeşil-kırmızılı taraftarlar, Türkiye'nin iki olimpik stadından birinde en azından toplam stat kapasitesinin yüzde 5'i olan 2 bin 566 kişilik yasal deplasman kontenjanını talep etti.

Yıllardır bekledikleri yeni statlarına bir türlü kavuşamayan, İzmir'deki iki stadın birden aynı anda bakıma girmesiyle 4 yıl sonra zorunlu olarak Atatürk Stadı'nda maçlara çıkan Karşıyaka'da sosyal medyada birçok taraftar karara tepki gösterdi. 18 Ekim'deki Nazillispor maçını da Atatürk Stadı'nda ev sahibi olarak oynayacak Kaf-Kaf, 26 Ekim'deki Altay derbisinde Alsancak Stadı'na dönecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
