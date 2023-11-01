Karşıyaka'ya ilaç gibi bir ara

3. Ligde bu haftayı bay takım olarak geçecek lider Karşıyaka, ikinci yarının kalan bölümüne hazırlanırken yara sarma imkanı da bulacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'ya ilaç gibi bir ara
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01 Kasım 2023 14:55
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hafta sonunu maç yapmadan bay takım olarak geçecek lider Karşıyaka, ikinci yarının kalan bölümüne hazırlanırken yara sarma imkanı da bulacak.

Cenk Ahmet, Adem Büyük, Emre Can, Fatih Çiplak, Ömer Alper gibi futbolcuları transfer döneminin sonlarında kadrosuna katarak sezon başı kampına götüremeyen Kaf-Kaf, ara boyunca takım olarak antrenman yapma fırsatı yakalayacak. Lig maratonuna 9 Eylül'de başladıktan sonra 7 haftada art arda 8 lig, 2 de kupa maçına çıkan Karşıyaka, ilk kez takım halinde maç hazırlığı yapmadan çalışacak. İzmir ekibinde hafif sakatlığı bulunan isimlerin de bu dönemde iyileşmesi bekleniyor.

Karşıyaka'da taraftarın son 2 maçta yaşanan puan kayıpları nedeniyle sırt çevirdiği ancak Başkan Azat Yeşil ve şube yönetiminin desteğiyle moral bulan teknik direktör Ersin Aka, bay geçilecek haftada takımı Çeşme'ye kampa götürmeyi talep etti. Yönetim kampla ilgili görüşmelere başladı.
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