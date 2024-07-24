Karşıyaka'ya genç kan

3. Lig ekibi Karşıyaka, Bandırmaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'ya genç kan
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24 Temmuz 2024 13:59
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı adayı olmak isteyen Karşıyaka, hafta başında genç kontenjanı için anlaştığı Bandırmaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız'la resmi sözleşme imzaladı.

Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan futbolcu resmen Karşıyakalı oldu. Sol kanatta da oynayan Aygün, geçen sezon Bandırmaspor'da hem A takım hem U19 kadrosunda yer aldı.

Kaf-Kaf'ın kulübüyle el sıkıştığı Trabzonspor'un 22 yaşındaki sağ beki Kadir Bakırtaş da sözleşme imzalamak için İzmir'e geldi. Defansın sağının yanı sıra stoper ve ön libero olarak görev yapabilen, Yomraspor, Karaman FK ve Çankaya FK'da kiralık olarak forma giyip, Karaman'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşayan Kadir takıma katılacak.

Yeşil-kırmızılılarda yönetim iç saha maçlarının oynanacağı Alsancak Stadı'ndaki locaları da satışa çıkardı.

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