Karşıyaka'ya 26 milyonluk temlik şoku

Yeni yönetimini 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede seçen Karşıyaka'da eski başkan Turgay Büyükkarcı'nın görevi devretmeden 1 gün önce kulüp hesaplarına alacakları için 26 milyon 55 bin 900 TL'lik temlik koyduğu ortaya çıktı.



Yeşil-kırmızılılarda 12 Ağustos'taki kongre arifesinde 10 Ağustos'ta eski yönetim kurulundan Turgay Büyükkarcı, Serkan Ergüven, İlter Köseoğlu, Ahmet Dördüncü, Mehmet Yaya, İbrahim Palaoğlu, Murat Günenç, Kerem Copcu ve Murat Polat imzasıyla verilip, 11 Ağustos'ta noter kanalıyla tasdik edilen belgeye göre Büyükkarcı, Karşıyaka'nın Türkiye Basketbol Federasyonu nezdindeki alacaklarına kulüpten kendi alacaklarını tahsil etmek için 26 milyon 55 bin 900 TL'lik temlik koydu.

Yeşil-kırmızılılarda geçen mayıs ayında özel bir borsa aracılığıyla Karşıyaka adına kripto para çıkarıp, kulüpten kendi alacakları karşılığında 50 milyon TL'lik coin alan Turgay Büyükkarcı, 18 Temmuz'daki mali genel kurulda kendisi dahil hiçbir yöneticinin alacağının bulunmadığını açıklamıştı.



30 Nisan 2022 itibariyle 126 milyon 390 bin TL olarak açıklanan kulübün toplam borcu 18 Temmuz'daki mali kongrede 31 Mayıs 2023 itibariyle 148 milyon 882 bin TL açıklanıp yönetim ibra olmuştu. 12 Ağustos'taki son seçimli kongrede ise eski yönetim kulübün toplam borç tutarını açıklamazken, kulüp üyelerinin büyük tepkisini alan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi ibra edilmemişti. Turgay Büyükkarcı, 111 yıllık kulüp tarihinde ibra edilmeyen ilk başkan olarak tarihe geçmişti. Kulübün toplam net borç tutarı halen hesaplanmaya çalışılıyor.

Karşıyaka'da eski yönetimin 2 yıl içinde ikinci kez çıkarıp alacakları için futbolcu, yerli basketbolcu, voleybolcu, antrenör ve çalışanlara dağıttığı kripto paralar konusundaki bilinmezlik de sürüyor. Özel bir borsada gecikmeli olarak 12 Temmuz'da alım-satıma açılan kripto paraları satan alacaklı oyuncular ve çalışanların birçoğu paralarını halen tahsil edemedi.



50 milyon TL'lik kısmı Eski Başkan Turgay Büyükkarcı'ya alacakları karşılığında verilen tutar olmak üzere kulüpten 88 milyon 343 bin TL'lik coin dağıtılırken, bu paraların akıbeti belirsiz durumda.

Karşıyaka'da kulübün Süper Lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın acil ödemesi gereken borç tutarının yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirlendi. Kulübün Bonzie Colson, Amath M'Baye, Akil Mitchell gibi son yıllarda forma giyen eski yabancı oyuncuların alacakları yüzünden FIBA kanalıyla kesinleşmiş toplam 800 bin Dolar transfer yasağı borcu olduğu öğrenildi.



Geçen sezon BSL'de final oynayan takımın 2'şer aylık maaş ve prim alacakları dururken, yeni sezonun maaş ödemeleri ile güvenlik, seyahat şirketlerinin 8 milyon TL civarındaki alacağıyla şubenin acil borcunun 50 milyon TL'ye çıktığı ifade edildi.

18 Temmuz'daki mali kongrede basketbol takımının borçlarıyla ilgili rakamlar açıklanmazken, yeni yönetimde Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu ve şube yönetimi, borçları ele alıp acil ödemeleri yapmaya başladı. Eski yönetimin borçlarla ilgili takımın isim sponsoru Yaşar Holding'e gerçek rakamları aktarmadığını düşünen kurmayların önümüzdeki günlerde holding yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.



Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil-kırmızılıların 25 yıldır basketbol takımının isim sponsoru olan holdingin desteğiyle borçları temizleyip, takımı yine tüm kulvarlarda iddialı konuma getirmek istedikleri vurgulandı.