  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    Inter, Galatasaray'dan TRANSFER için masada!
  •  
    G.Saray'a iki yeni aday! B planı resmen devrede
  •  
    BEDAVAYA yapılabilecek 50 sansasyonel transfer
  •  
    Ve 135 milyon masada! Beşiktaş'ı uçuracak para

Karşıyaka, Walker'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, Demir İnşaat Büyükçekmece'de forma giyen ABDli guard Ervin Walker'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Karşıyaka, Walker'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 21:54
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Erving Walker'la anlaştı.

Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece'de tamamlayan Walker'la sözleşme imzaladı.

Walker, geçen sezon ligde 18,5 sayı, 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için