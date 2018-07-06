Karşıyaka, Walker'ı transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Erving Walker'la anlaştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece'de tamamlayan Walker'la sözleşme imzaladı.
Walker, geçen sezon ligde 18,5 sayı, 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece'de tamamlayan Walker'la sözleşme imzaladı.
Walker, geçen sezon ligde 18,5 sayı, 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.