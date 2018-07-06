  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Karşıyaka Walker ile pazarlıkta

Pınar Karşıyaka, Demir İnşaat Büyükçekmece'de forma giyen ABDli guard Ervin Walker ile pazarlık masasına oturdu.

Kaynak: DHA
Karşıyaka Walker ile pazarlıkta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 14:58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getirip iç transferde Berk Uğurlu, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan Tayfun Erülkü, Demir İnşaat Büyükçekmece'den İlkan Karaman'la sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, listesindeki guard Erving Walker'la pazarlıkta.

Walker'a şartlarını sunan Kaf-Kaf, tecrübeli oyun kurucunun teklifi kabul etmesini bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, transferi ancak oyuncu sundukları teklifi kabul ederse gerçekleştirecek.

Karşıyaka'nın geçtiğimiz sezonlarda da transfer etmek istediği 28 yaşında, 1.72 boyundaki oyun kurucu, kariyerinde Fransa'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, İtalya'da Veroli ve Polonya'da Stelmet Zielona Gora formalarını da giydi.

Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için