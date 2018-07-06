Karşıyaka Walker ile pazarlıkta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine'ı getirip iç transferde, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan, Demir İnşaat Büyükçekmece'densözleşme imzalayan, listesindeki guardpazarlıkta.şartlarını sunan Kaf-Kaf, tecrübeli oyun kurucunun teklifi kabul etmesini bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, transferi ancak oyuncu sundukları teklifi kabul ederse gerçekleştirecek.Karşıyaka'nın geçtiğimiz sezonlarda da transfer etmek istediği 28 yaşında, 1.72 boyundaki oyun kurucu, kariyerinde Fransa'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, İtalya'da Veroli ve Polonya'da Stelmet Zielona Gora formalarını da giydi.Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynadı.