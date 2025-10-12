12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Karşıyaka, voleybolda İBB Spor'u mağlup etti

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Endo Karşıyaka evindeki ilk maçta İBB Spor'u da 3-1 mağlup ederek lige 2'de 2 ile başladı.

12 Ekim 2025 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, voleybolda İBB Spor'u mağlup etti




Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'na galibiyetiyle başlayan Endo Karşıyaka evindeki ilk maçta İBB Spor'u da 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Yuvaya dönen Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde sezona müthiş başlayan Kaf-Kaf geçen sezon hem lig hem Play-Off yarı final hem de final etaplarında rakip olduğu İBB'yi iyi bir oyunla yenmeyi başardı.

Yeşil-kırmızılı ekip haftaya Vakıfbank deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
