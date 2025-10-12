Karşıyaka, voleybolda İBB Spor'u mağlup etti

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'na galibiyetiyle başlayan Endo Karşıyaka evindeki ilk maçta İBB Spor'u da 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



Yuvaya dönen Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde sezona müthiş başlayan Kaf-Kaf geçen sezon hem lig hem Play-Off yarı final hem de final etaplarında rakip olduğu İBB'yi iyi bir oyunla yenmeyi başardı.



Yeşil-kırmızılı ekip haftaya Vakıfbank deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.