Karşıyaka ve Göztepe filede dört dörtlük

Karşıyaka ve Göztepe bu sezon voleybolda ilk 4 maçlarını kazandı.

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Karşıyaka ve Göztepe filede dört dörtlük
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24 Ekim 2024 15:00
Voleybolda bu sezon yıllardır hasret kaldıkları Sultanlar Ligi'ne geri dönme hedefiyle iddialı kadrolar kuran İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4 hafta sonunda 4'te 4'le zirveyi paylaşıyor.

İnfo Yatırım Karşıyaka, son olarak Yeşilyurt deplasmanında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-1 kazanıp üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Kaf-Kaf seneler sonra sezona müthiş başladı. Papara Göztepe de yine İstanbul'da Vakıfbank deplasmanında 3-0 kazanıp 4'te 4 yaptı. Göz-Göz set averajıyla rakibi Kaf-Kaf'ın üzerinde liderliğini korudu.

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