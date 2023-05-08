Karşıyaka umut tüketiyor

TFF 3'üncü Lig'de en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'dan sonra lider Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'na da 1-0 mağlup olan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk hedefinden erken koptuktan sonra Play-Off yarışında da havlu atma aşamasına geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka umut tüketiyor
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08 Mayıs 2023 13:45
Genel seçimlerin ardından 16 Mayıs Salı günü Mersin İdmanyurdu'nun 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak Karşıyaka, yine mağlup olursa havlu atacak.

Yeşil-kırmızılı ekip kazansa dahi Nevşehir Belediyespor deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u yenerse bitime 1 hafta kala Play-Off umutlarını da yitirecek. Mersin deplasmanında uzatmalarla 100 dakika boyunca yalnız 1 isabetsiz şut atabilen Karşıyaka'nın performansı taraftarı sosyal medyada küplere bindirdi.

DEPLASMAN ÇİLE OLDU

Karşıyaka kafilesi Mersin deplasmanına çileli yolculukta gidip döndü. Cumartesi günü maç için havayoluyla Adana'ya giderken uçağı Antalya'daki kötü hava şartları nedeniyle 9 saat rötarlı kalkan Kaf-Kaf, gece 11.00'de Mersin'e ulaşabildi. Karşıyaka kafilesi dönüşte de İzmir'e 2 saat rötarlı geldi.

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