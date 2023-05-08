Karşıyaka umut tüketiyor

Genel seçimlerin ardından 16 Mayıs Salı günü Mersin İdmanyurdu'nun 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak Karşıyaka, yine mağlup olursa havlu atacak.



Yeşil-kırmızılı ekip kazansa dahi Nevşehir Belediyespor deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u yenerse bitime 1 hafta kala Play-Off umutlarını da yitirecek. Mersin deplasmanında uzatmalarla 100 dakika boyunca yalnız 1 isabetsiz şut atabilen Karşıyaka'nın performansı taraftarı sosyal medyada küplere bindirdi.



DEPLASMAN ÇİLE OLDU



Karşıyaka kafilesi Mersin deplasmanına çileli yolculukta gidip döndü. Cumartesi günü maç için havayoluyla Adana'ya giderken uçağı Antalya'daki kötü hava şartları nedeniyle 9 saat rötarlı kalkan Kaf-Kaf, gece 11.00'de Mersin'e ulaşabildi. Karşıyaka kafilesi dönüşte de İzmir'e 2 saat rötarlı geldi.





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