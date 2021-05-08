Karşıyaka, Türk takımlarının Avrupa'daki 14. finalinde

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5. kupa sahibini bulacak

Kupa Sezon Müsabaka Skor Avrupa Kulüpler 1992-1993 Aris (Yunanistan)-Anadolu Efes 50-48 Koraç 1995-1996 Anadolu Efes-Stefanel Olimpia Milano (İtalya) 76-68 / 70-77 Koraç 1996-1997 Aris (Yunanistan)-TOFAŞ 66-77 / 88-70 EuroChallenge 2011-2012 Beşiktaş-Elan Chalon (Fransa) 91-86 EuroChallenge 2012-2013 Krasnye Krylja (Rusya)-Pınar Karşıyaka 77-76 EuroChallenge 2014-2015 Nanterre (Fransa)-Trabzonspor 64-63 THY Avrupa Ligi 2015-2016 CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe 101-96 ULEB Avrupa 2015-2016 SIG Strasbourg (Fransa)-Galatasaray 66-62 / 67-78 Avrupa Ligi 2016-2017 Fenerbahçe-Olmypiakos (Yunanistan) 80-64 FIBA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 Tenerife (İspanya)-Banvit 63-59 Avrupa Ligi 2017-2018 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe 85-80 ULEB Avrupa 2017-2018 Lokomotiv Kuban (Rusya)-Darüşşafaka 78-81 / 59-67 Avrupa Ligi 2018-2019 CSKA Moskova (Rusya)-Anadolu Efes 91-83

Pınar Karşıyaka'nın 9 Mayıs Pazar günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'la oynayacağı final karşılaşmasıyla Türk takımları, Avrupa kupalarında 14. finaline çıkacak.İlk olarak Anadolu Efes'in Avrupa Kulüpler Kupası'nda 1992-1993'te Yunanistan'dan Aris'le karşılaştığı final karşılaşmasından bu yana Türk takımları çıktığı 13 finalden 5'inde mutlu sona ulaştı.Geride kalan 13 finalde Anadolu Efes Koraç Kupası'nda, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ile Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası'nda ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde birer kez kupaya uzandı.Anadolu Efes ile Fenerbahçe ikişer defa, Banvit, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Trabzonspor ise birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) ve geçen yıl da Hereda San Pablo Burgos (İspanya) birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynadı.Bu senenin finalistlerinden Hereda San Pablo Burgos üst üste ikinci finaline çıkarken, Pınar Karşıyaka ilk kez finalde yer alacak.Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kupayı kazandı.