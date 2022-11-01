Karşıyaka tribünde farklı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka, 9 hafta sonunda lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde beşinci sırada kalırken, tribünde ise yıllar sonra zirveye çıktı. Alsancak Stadı'nın kapanmasıyla senelerdir maçlarını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayıp, geçen senenin ikinci yarısında ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanan Karşıyaka, bu sezon ise 8 yıl sonra döndüğü Alsancak'ta özlediği atmosfere kavuştu. Yenilenen statta takımlarıyla yıllar sonra kavuşan Karşıyaka taraftarları, zirve yarışında yeşil-kırmızılılara büyük itici güç oldu. Sezonun ilk iç saha maçında Belediye Derincespor'u cezası nedeniyle boş tribünler önünde ağırlayan Karşıyaka, ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 4 sınavda yalnız kalmadı. Şile Yıldızspor'la oynanan seyircili ilk iç saha maçını 6 bin 415 biletli seyirci izlerken, Karbel Karaköprü Belediyespor mücadelesinde 3 bin 525, Edirnespor önünde 4 bin 839, son 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşmasında da 4 bin 703 Karşıyakalı tribünde yer aldı. Takım üst üste küme düştükten sonra geçmiş günlerin aksine yıllarca Atatürk Stadı'ndaki birçok maçta yalnızları oynayan Karşıyaka, bu yıl 4 seyircili karşılaşmada ortalama 4 bin 870 taraftarını tribünlere çekti.

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 110'uncu yılını kutladı. 1 Kasım 1912'de temelleri atılıp, Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerden olan yeşil-kırmızılılarda 110'uncu yıla özel bir kutlama programı hazırlanmadı.