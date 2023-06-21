Karşıyaka transferlere hızlı başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra final oynayan Pınar Karşıyaka, sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan uzun forvet Troy Selim Şav'la el sıkışan Karşıyaka, lig finalindeki rakibi Anadolu Efes'ten pivot Furkan Haltalı'yla da anlaştı. Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Anadolu Efes'e transfer olan 20 yaşında, 2.11 boyundaki milli pivot, Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakaladı.



YABANCILARA TALİP VAR



İç transferde yabancılardan McCollum'un sözleşmesinin sürdüğü, diğer yabancıların ise çift taraflı çıkış opsiyonlarının olduğu Pınar Karşıyaka'da sezon içinde takıma katılarak yıldızlaşan Kolombiyalı kısa forvet Braian Angola'ya İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in talip olduğu iddia edilmişti.



Yabancılardan Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas'la yollarını ayırması beklenen Pınar Karşıyaka'da Dominikli pivot Delgado'ya da teklifler olduğu öğrenildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ