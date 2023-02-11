Karşıyaka TFF'yi bekleyecek

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketlerinin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için başlatılan seferberlik sürerken; tüm ülke gibi ilk günden yardıma koşan TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Karşıyaka, Futbol Federasyonu'nun liglerle ilgili kararını da bekliyor.



Liglere ara veren Futbol Federasyonu, ilk etapta 17-19 Şubat arası olarak belirlediği Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'in yeniden başlangıç tarihini dün 3-5 Mart haftasına çekti.



Depremin vurduğu 10 ildeki Süper Lig temsilcisi Hatayspor ve 1'inci Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor ligden bu sezonluk çekilme kararı alırken; bölgedeki diğer birçok kulübün de yaşadıkları ağır felaket ve travma yüzünden aynı yolu izlemesi bekleniyor. Kulüplerin resmi başvularını da bekleyen TFF yönetiminin 3'üncü Lig'in durumu ve başlangıç tarihiyle ilgili kararını 14 Şubat Salı günü vereceği öğrenildi. Karşıyaka'da teknik heyet, lige verilen belirsiz arada tüm Türkiye gibi deprem felaketinin büyüklüğüyle şoke olan takıma hafta sonu izin verdi.





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