Karşıyaka, Telekom'u 11 sayı farkla geçti

ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karşıyaka, Telekom'u 11 sayı farkla geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2021 19:30
ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 80-69 yendi. 

Pınar Karşıyaka'nın 17. galibiyetine ulaştığı ligde, Türk Telekom ise 9. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, Samet Geyik'in üst üste basketleriyle 4. dakikayı 9 sayı farkla 11-2 üstün geçti. Rakibine Taylor, M'Baye ve Morgan'la 9-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka'nın 11-11 eşitliği sağladığı periyodu konuk ekip 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Taylor ve M'Baye ile farkı 1 sayıya (21-22) indiren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, Dekker, Eric ve Can Korkmaz'ın sayılarıyla 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 33-24.  Kalan bölümde Henry, Semih ve M'Baye ile aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, periyodun son dakikasında 41-40 üstünlük kursa da Türk Telekom devreyi 42-41 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Morgan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 47-45 üstünlük kurdu. Son 3 dakikasına 53-53 eşitlikle girilen periyodu Pınar Karşıyaka 58-55 önde bitirdi.

Son periyodun başında Yunus'la skor üreten Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 9 sayı farkla 67-58 üstün girdi. Hücumda etkili olamayan rakibi karşısında farkı 13 sayıya kadar (73-60) yükselten ev sahibi ekip, müsabakadan 80-69 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 6, Kennedy 2, M'Baye 28, Morgan 9, Metecan Birsen 8, Mahir Ağva, Semih Erden 6, Henry 13, Nusret Yıldırım

Türk Telekom: Johnson 13, Baldwin 5, Dekker 10, Samet Geyik 10, Wiltjer 6, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Göktuğ Baş, Eric 10

1. Periyot: 16-20

Devre: 41-42

3. Periyot: 58-55

5 Faulle çıkanlar: 39.11 Henry (Pınar Karşıyaka), 39.20 Samet Geyik (Türk Telekom)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için