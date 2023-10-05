Karşıyaka telafi istiyor

TFF 3. Lig'de liderliği rakibine kaptıran Karşıyaka, tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka telafi istiyor
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05 Ekim 2023 14:54
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 galibiyetin ardından sezonun ilk yenilgisini evinde Turgutluspor'dan alarak liderliği rakibine kaptıran Karşıyaka, bu hafta Batman Petrolspor deplasmanında tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Grupta daha önce oynadığı 2 deplasman maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekip, Batman'dan da 3 puanla dönerek tekrar çıkışa geçmeşi hedefliyor.

Karşıyaka'da yönetimin de zorlu deplasmana takımla birlikte özel uçakla kalabalık bir kadroyla giderek moral desteği sağlayacağı öğrenildi.

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