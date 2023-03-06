Karşıyaka, takibi bırakmıyor

Grupta 39 puana ulaşıp Play-Off hattında 4'üncü sıraya yükselen Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdmanyurdu ve takipçisi 52 Orduspor FK'nın takıldığı haftada hata yapmadı.



İzmir temsilcisi Mersin'le farkı yine 8 puana düşürüp, bu hafta konuk olacağı 2'nci sıraya yükselen Karbel Karaköprü Belediyespor'un 2 puan gerisine yerleşti. Yeşil-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıkan stoper Batuhan Akyüz ve ön libero Soner de performanslarıyla sınıfı geçerken, son olarak imza atan Fatih Aydın ve Ferhat ise hazır olmadıkları için kadroya alınmadı.

Karşıyaka'yı bu sezon golleriyle taşıyan Emre Gemici ve Fatih Taşdelen, iç saha maçlarını boş geçmiyor. Attığı 9 golle takımın en skorer ismi olan Fatih, ilk 3 golünü deplasmanda kaydettikten sonra son 6 golünü İzmir'de attı. Deplasmanda 5 maçtır skor üretemeyen yıldız futbolcu, iç sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik alınan son 4 maçı boş geçmedi. Gol sayısını 6'ya çıkaran Emre de son 5 golünü Alsancak Stadı'nda buldu. Deplasmanda 8 maçtır suskun kalan Emre, iç sahada galip gelinen son 3 maçta Fatih gibi ağları sarstı.

Karşıyaka'nın devre arasında kulüp bulmasını istediği ilk isim olan Okan Baydemir, deprem nedeniyle 2 kez uzatılan ara transferin son gününde kulüpten ayrıldı. Aylardır kadro dışı olan tecrübeli futbolcu transferin son gününde sözleşmesini feshedip gruptaki rakiplerden Belediye Derincespor'a 1.5 yıllığına imza attı.