Karşıyaka, Taha'yı kiralık gönderdi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona deprem felaketleri nedeniyle verilen 1 aylık aradan sonra ilk maçını pazar günü evinde Hacettepe 1945'le oynayacak Karşıyaka, genç futbolcularından Taha Yeşilbaş'ı kiralık gönderdi.
Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımda parlayıp ardından profesyonel yapılan 20 yaşındaki oyuncuyu forma giyerek tecrübe kazanması için 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Fatsa Belediyespor'a kiralık verdi.
Taha, sezonun ilk yarısında Kaf-Kaf'ta yalnızca Bergama Belediyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında A takımda şans bulabilmişti.
Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımda parlayıp ardından profesyonel yapılan 20 yaşındaki oyuncuyu forma giyerek tecrübe kazanması için 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Fatsa Belediyespor'a kiralık verdi.
Taha, sezonun ilk yarısında Kaf-Kaf'ta yalnızca Bergama Belediyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında A takımda şans bulabilmişti.
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