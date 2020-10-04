Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Büyükkarcı'dan, basketbol takımına destek

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'a 59-55 yenilen takımının hak ettiği başarılara ulaşacağına inandığını bildirdi.



Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın çok kaliteli bir teknik ekip ve kadroya sahip olduğunu belirtti. Gaziantep Basketbol karşısında uğradıkları yenilginin kendilerini hedeflerinden saptırmadığını belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:



"Lig çok uzun bir maraton ve bu tip kazalar olabiliyor. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. DJ Kennedy'nin maçtan önce yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması kendisi kadar takımı da olumsuz yönde etkiledi ama bu tip durumlara hazırlıklı olmak durumundayız. Taraftarlarımız takımlarına güvenmeye devam etsin. Beklediğimiz ve hak ettiğimiz başarılara ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."



Büyükkarcı, dün açılışı gerçekleştirilen "KSKStore by Sportive"i tüm taraftarların beklediğini belirterek, "Taraftarlarımız kulübümüzün çok farklı ve kaliteli lisanslı ürünlerini bulacağı KSK Store, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışır bir şekilde açıldı. Taraftarlarımızın lisanslı ürünlerimize ilgi gösterip beğeneceklerine şüphemiz yok. Espor ile ilgili gerekli çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuyla ilgili yakın zamanda gerekli açıklamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.



