Karşıyaka son 16'ya yükselemedi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçında İspanya'nın UCAM Murcia ekibi, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 96-89 yenerek son 16 turuna kaldı.



Taraftarının önünde ilk periyota iyi başlayan Pınar Karşıyaka ilk 5 dakikada 7 sayılık (12-5) üstünlük sağladı. İspanyol temsilcisinin iyi oyunuyla periyot 22-22 beraberlikle tamamlandı.



Pınar Karşıyaka ve UCAM Murcia'nın büyük mücadele ortaya koyduğu 2. periyotta ise İzmir ekibi boyalı alanın dışından bulduğu sayılarla devreye 50-47 üstünlükle girdi.



Üçüncü periyota da iyi başlayan Pınar Karşıyaka farkı 12 sayıya (72-60) kadar çıkardı ve periyodu da 72-63 önde bitirdi.



Son periyotta iyi bir oyun ortaya koyan UCAM Murcia, maçı 96-89 kazandı.



Sahasında oynadığı ilk maçı da 97-92 kazanan İspanyol temsilcisi bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.



Öte yandan, rakibiyle 2017-2018 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibine iki maçta da yenilerek Dörtlü Final vizesi alamamıştı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz), Martins Kozlovskis (Letonya)



Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 9, Angola 7, Delgado 16, Vitto Brown 11, Kenan Sipahi 12, McCollum 21, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı 6, Ergi Tırpancı, Kuzminskas 7



UCAM Murcia: Bellas 3, Radovic 13, McFadden 10, Pustovyi 10, Anderson 8, Trice 17, Davis 2, Sakho 4, Diop 12, Jelinek 13, Rojas 4, Andronikashvili



1. Periyot: 22-22



Devre: 50-47



3. Periyot: 72-63





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