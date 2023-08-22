Karşıyaka Sinan Gümüş'le anlaşamadı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde temasa geçtiği kanat oyuncuları Sinan Gümüş ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaşma sağlayamadı.
Yeni sezon öncesi Adem Büyük transferiyle dikkatleri üzerine çeken yeşil-kırmızılılar, Süper Lig kulübü Antalyaspor'dan Sinan Gümüş'ün yüksek maaş istemesi üzerine masadan kalktı.
Alt lige gelmek istemeyen orta saha oyuncusu Mustafa da 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'dan ayrılıp 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'a transfer oldu. Yönetimin yeniden takviye arayışlarına geçtiği öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka, Bolu kampındaki son hazırlık maçında yarın Alanya Kestelspor'la karşı karşıya geldikten sonra İzmir'e dönecek.
Yeni sezon öncesi Adem Büyük transferiyle dikkatleri üzerine çeken yeşil-kırmızılılar, Süper Lig kulübü Antalyaspor'dan Sinan Gümüş'ün yüksek maaş istemesi üzerine masadan kalktı.
Alt lige gelmek istemeyen orta saha oyuncusu Mustafa da 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'dan ayrılıp 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'a transfer oldu. Yönetimin yeniden takviye arayışlarına geçtiği öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka, Bolu kampındaki son hazırlık maçında yarın Alanya Kestelspor'la karşı karşıya geldikten sonra İzmir'e dönecek.