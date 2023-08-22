Karşıyaka Sinan Gümüş'le anlaşamadı

Karşıyaka bir dönem hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da forma giyen Sinan Gümüş için harekete geçmesine rağmen oyuncunun talepleri yüzünden transfer iptal oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka Sinan Gümüş'le anlaşamadı
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22 Ağustos 2023 15:58
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde temasa geçtiği kanat oyuncuları Sinan Gümüş ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaşma sağlayamadı.

Yeni sezon öncesi Adem Büyük transferiyle dikkatleri üzerine çeken yeşil-kırmızılılar, Süper Lig kulübü Antalyaspor'dan Sinan Gümüş'ün yüksek maaş istemesi üzerine masadan kalktı.

Alt lige gelmek istemeyen orta saha oyuncusu Mustafa da 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'dan ayrılıp 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'a transfer oldu. Yönetimin yeniden takviye arayışlarına geçtiği öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka, Bolu kampındaki son hazırlık maçında yarın Alanya Kestelspor'la karşı karşıya geldikten sonra İzmir'e dönecek.

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