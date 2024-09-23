Karşıyaka seriye bağladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezona iç sahada Kırşehirspor beraberliğiyle başladıktan sonra Bulvarspor ve 23 Elazığ FK'yı üst üste yenen Karşıyaka, zirve yarışına ortak oldu.



Bulvarspor engelini deplasmanda 3-0 ile aştıktan sonra Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Elazığ FK'yı da 2-0 ile geçen İzmir ekibi, 3 haftada 7 puanla tırmanışını sürdürdü. İzmir ekibi oynadığı 3 maçta henüz kalesinde gol görmeyip defansta alkış alırken, büyük umutlarla transfer edilen son iki sezonun gol kralı İshak da Elazığ FK önünde siftah yaptı.Yeşil-kırmızılılarda denenmeye gelip sürpriz transfer olarak düşük maliyetle imza atan Bedran ise 23 Elazığ FK maçında sonradan oyuna girerek attığı golle galibiyeti sigortaladı. Karşıyaka'da maç sonunda galibiyeti tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutlayan futbolcular, soyunma odasında da yönetimle kutlama yaptı.Grupta Bursaspor ile birlikte henüz gol yemeyen iki takımdan biri olan Karşıyaka, haftaya Artvin Hopaspor deplasmanına çıkacak.