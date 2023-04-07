Karşıyaka seri peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 yenerek deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, 8 Nisan Cumartesi günü son sıradaki Yomraspor'u aylar sonra galibiyet serisi yakalama hedefiyle ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Bilet fiyatları maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP 150, misafir tribün 35 TL olarak açıklandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, maçta öğrencilere dağıtılması için 1000 adet bilet satın aldı.



Yeşil-kırmızılılarda Burak, Fatih Taşdelen ve Ertuğrul'un sakatlıkları bulunuyor. Sezonun ilk yarısının ardından teknik direktörlüğü yeniden devralan Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda deplasmandaki 3 puan hasretini bitirerek moral tazeleyen Kaf-Kaf, 15 maçtır seri galibiyet yakalayamadı. Normal sezonun bitimine 8 maç kala 43 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde olan Karşıyaka'da Erman Güraçar, taraftarlarının desteğiyle kazanıp bir an önce Play-Off biletini almak istediklerini söyledi. Yomraspor ise 21 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ