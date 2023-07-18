Karşıyaka sandığa gidiyor

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da aylardır tepkilerin hedefi olan yönetim, mali kongreye saatler kala olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda bugün saat 17.30'da düzenlenecek mali kongrede yönetimin ibra edilip edilmeyeceği tartışılan, seçim önergesinin oylamaya sunulması beklenen yeşil-kırmızılılarda 5.5 yıldır görevde olan Başkan Turgay Büyükkarcı, dün gece yönetimini toplayıp sandığa gitmeye karar verdi.



Kaf-Kaf'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda düzenlenmesi planlanan seçimli genel kurulun ilk tarihi 5-6 Ağustos, yasal çoğunluk aranmadan düzenleneceği tarih ise 12-13 Ağustos olarak belirlendi.



Karşıyaka'da Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü yönetime aday olarak uzun süredir kongre kararı alınması çağrısı yaparken, senelerdir kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'nın ise seçimde yeniden aday olması beklenmiyor.



TFF 3'üncü Lig'den 5 yıldır çıkamayan futbol takımının başarısızlığı, kulübün artan borçları, oyunculara alacakları için dağıtılan kripto paralar ve mali kongre öncesi kendi başkanlığında sessiz sedasız kurulan Karşıyaka Sportif ve Ticaret A.Ş. konularında eleştirilip taraftar ve camianın önemli kısmının istifa çağrısı yaptığı Büyükkarcı'nın son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle göreve talip olmayacağı öğrenildi. Daha önce mali kongre tarihinin yaz ortasına alınmasının eleştirildiği Karşıyaka, seçim kararıyla liglerin başlamasına yaklaşık 1 ay kala sandığa gidecek.



